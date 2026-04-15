Liverpool / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions après s’être imposé une nouvelle fois contre Liverpool (2-0, 4-0 au score cumulé).

Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG devait confirmer ce résultat sur la pelouse de Liverpool ce mardi. Combattifs, les Parisiens ont su briller défensivement pour ensuite tuer tout suspense en seconde période grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé (2-0).

À lire aussi : Liverpool / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Safonov brille, la charnière Marquinhos-Pacho solide, Dembélé homme du match

Sans surprise, le Ballon d’Or a été élu homme du match et reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe : « Un drôle de match. Des jaillissements constants pour presser Mamardachvili, une belle inspiration sauvée par le gardien anglais (10e) et une énorme occasion où il rate le cadre en pivot (17e). Dominé en puissance par Konaté dans le temps fort des Reds (43e, 53e) et moins en vue, il finit par clore les débats d’un doublé plein de classe et de sang-froid (72e, 90e+1). » Autre homme fort de cette rencontre : Matvey Safonov. Le Russe a su se montrer décisif dans les moments importants du match et obtient aussi la note de 8/10 dans le quotidien sportif. « C’était un soir pour savoir. Et désormais, on sait. Que le Russe est imperméable à la pression, qu’il est fort dans les airs et qu’il est capable de sortir les arrêts qu’il faut. Un sauvetage devant Isak, finalement en position de hors-jeu, pour se chauffer (22e). Et puis après, un récital. Son réflexe devant Kerkez est assez exceptionnel (32e). Il est sûr devant Ngumoha (71e) et ne cède jamais dans le domaine aérien. Il peut même délivrer une passe décisive pour Barcola (75e) et a assuré un jeu au pied de qualité. »

Mais le PSG a aussi pu compter sur sa charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Le capitaine brésilien a livré une grosse prestation et récolte la note de 8/10 dans Le Parisien. « Spontanément, on retiendra son formidable sauvetage dans la surface avec ce tacle héroïque dans les pieds de Van Dijk (31e) qui a rappelé que le capitaine parisien était encore capable de fournir de grandes prestations dans ces soirées. Plus globalement, le Brésilien a été très consistant, serein et vigilant, rattrapant notamment cette petite erreur de Pacho (45e). Certainement son meilleur match cette saison en Ligue des champions. » Son compère Willian Pacho a aussi livré une prestation XXL et reçoit aussi la note de 7/10 dans le quotidien francilien : « Dans son style habituel, l’Équatorien a étalé sa puissance physique et s’est régalé dans ce duel si intense face aux attaquants anglais. Le gaucher dégage une véritable assurance qui fait vraiment du bien dans ce genre de rencontre. L’arbitre avait sifflé un pénalty contre lui après une intervention rugueuse mais régulière sur Mac Allister (64e) avant de se déjuger, à juste titre. »