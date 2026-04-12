Maurizio Mariani

Liverpool / PSG – Un arbitre italien au sifflet

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 avril 2026

À J-2 du quart de finale retour de la Ligue des champions à Anfield entre Liverpool et le PSG, l’UEFA a désigné le corps arbitral de la rencontre.

Victorieux 2-0 au Parc des Princes lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool, le PSG a pris une réelle option sur la qualification au tour suivant de la compétition. Les Rouge & Bleu doivent désormais terminer le travail à Anfield ce mardi (21h, sur Canal+). Et, à deux jours de cette rencontre, l’UEFA a désigné le corps arbitral du match retour.

Un onze sans surprise pour le PSG contre Liverpool ?

Maurizio Mariani arbitre de Liverpool / PSG

L’Italien Maurizio Mariani sera l’arbitre principal de Liverpool / PSG. Il sera assisté de ses compatriotes Daniele Bindoni et Alberto Tegoni, tandis que Matteo Marchetti officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, la VAR a été confiée à Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo.

Maurizio Mariani a déjà arbitré à deux reprises les Rouge & Bleu en Ligue des champions, pour un bilan d’une victoire et une défaite. Il était au sifflet lors de la défaite contre le Bayern Munich en phase de ligue en novembre dernier (1-2). Il avait notamment exclu Luis Díaz, avec l’aide de l’assistance vidéo, à la suite de son tacle assassin sur Achraf Hakimi. Il a également dirigé le quart de finale aller de la saison passée, avec la victoire au Parc des Princes contre Aston Villa (3-1). Il a aussi été l’arbitre principal de Liverpool / Atlético de Madrid (3-2) le 17 septembre. Cette saison, l’Italien de 44 ans a arbitré six matchs de Ligue des champions pour un bilan de 24 cartons jaunes et un carton rouge distribué, ainsi qu’un penalty sifflé :

  • Liverpool / Atlético de Madrid (3-2, phase de ligue)
  • Paris Saint-Germain / Bayern Munich (1-2, phase de ligue)
  • Olympique de Marseille / Newcastle (2-1, phase de ligue)
  • Olympiakos / Bayer Leverkusen (2-0, phase de ligue)
  • Atlético de Madrid / Bodø Glimt (1-2, phase de ligue)
  • Real Madrid / Manchester City (3-0, huitième de finale)

Youtube : Canal Supporters Paris

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