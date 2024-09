Lizarazu attend le test contre Arsenal pour juger le PSG

Après deux matches plus poussifs contre Gérone et Reims, le PSG a retrouvé un beau visage lors de sa victoire contre Rennes vendredi soir. Bixente Lizarazu veut désormais voir le club de la capitale face à un gros adversaire.

Le PSG a renoué avec le succès contre le Stade Rennais vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (3-1). Contre les Rennais, le club de la capitale a retrouvé son niveau affiché à son début de saison. Présent sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a expliqué qu’il fallait que le PSG retrouve l’esprit qui le guidait en début de saison.

« Il fallait que ce PSG-là retrouve un petit peu l’esprit qui l’avait animé en début de saison »

« Il fallait une réaction après Gérone et Reims. Il fallait que ce PSG-là retrouve un petit peu l’esprit qui l’avait animé en début de saison. Ça a été le cas. On a retrouvé du très bon Barcola. Kang-in Lee a été excellent, Neves aussi. C’est très satisfaisant mais maintenant, tu joues contre Arsenal, une des meilleures équipes européennes, avec une autre intensité, une autre qualité en face. C’est une équipe qui est très jeune, 23 ans de moyenne d’âge. À un moment donné, peut-être que cette expérience va manquer. On attend de voir si elle va manquer ou pas contre Arsenal. »

« Un faux numéro 9 ? Paris doit se débrouiller sans Ramos »

Le champion du monde 98 a aussi été interrogé sur le poste de numéro 9 du PSG. Et pour lui, ce n’est que du dépannage avant le retour de Gonçalo Ramos. « Je n’aime pas les faux numéros 9, je préfère les vrais 9. Je trouve que City est bien meilleur avec Haaland. Paris doit se débrouiller puisque, pour moi, le vrai spécialiste, c’est Ramos. Il se débrouille avec Marco Asensio qui n’est pas un numéro 9, avec Désiré Doué ou Kang-in Lee qui ne le sont pas non plus. C’est un très très bon footballeur, Kang-in Lee. L’année dernière, je le disais déjà. C’est un très très bon footballeur, il faut qu’il s’habitue au Paris Saint-Germain. Je ne sais si cette saison il va prendre de l’ampleur, mais un très bon footballeur peut jouer un petit peu partout. Après, le très haut niveau, c’est la spécialisation. Pour moi, son poste, ce n’est pas avant-centre, il dépanne. Mais cela se limite à ça. La suite, on verra. »