Lizarazu aurait aimé voir plus souvent Barcola dans cet Euro

Auteur d’une bonne saison sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a connu sa première titularisation avec les Bleus contre la Pologne. Bixente Lizarazu aimerait le voir plus jouer dans cet Euro.

Arrivé au PSG en toute fin de mercato estival 2023, Bradley Barcola a commencé la saison sur le banc du club de la capitale. L’ancien Lyonnais a pris son mal en patience et a finalement réussi à devenir un titulaire quasiment indiscutable et à finir la saison en boulet de canon. Avec ses performances, le numéro 29 du PSG a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024. Mais lors des deux premières rencontres, il n’est pas entré en jeu. Il a fallu attendre le troisième et dernier match de la phase de poules, contre la Pologne, pour le voir jouer ses premières minutes, étant titulaire. Face aux Polonais, Bradley Barcola a réalisé une bonne prestation. Bixente Lizarazu aurait aimé le voir plus tôt dans la compétition et espère qu’il aura encore du temps de jeu dans cet Euro.

« Il est libéré, il a zéro pression et ça se voit »

« Pour moi, il aurait mérité de rentrer sur le premier et le deuxième match. Je trouve qu’il a vraiment ce profil d’entrant qui peut faire basculer un match dans les 20 dernières minutes. J’espère qu’il sera utilisé plus souvent parce qu’il a une capacité de dribble, d’accélération et de double accélération. Quand il fait son petit crochet et qu’il repart, c’est terrible pour un défenseur, souligne le champion du monde 98 dans Téléfoot. Il fait d’énormes différences. Lui, il est libéré, il a zéro pression et ça se voit. J’espère que l’on va le voir très souvent entrant ou titulaire. »