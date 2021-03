Lizarazu : “Cette affiche Bayern / PSG est alléchante”

C’est la grosse nouvelle de la journée parisienne. Le PSG affrontera le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le match aller – à l’Allianz Arena – aura lieu le 7 avril (21 heures) avant que le PSG reçoive – au Parc des Princes – les Bavarois le 13 avril (21 heures). Le Bayern Munich que connaît très bien Bixente Lizarazu. L’ancien latéral gauche, désormais consultant pour TF1, qui a joué huit ans en Bavière (1997-2004 / 2005-2006). Et pour lui, c’est l’un des pires tirages pour les Rouge & Bleu. “Franchement, c’est un des pires tirages pour le PSG. Bien sûr, il y a aussi Manchester City qui marche bien. Mais le Bayern est un des favoris. Après, il y a toujours des histoires de pic de forme et de méforme, assure Lizarazu dans le Parisien. Mais le Bayern, même au creux de la vague, garde un super niveau. C’est une équipe très régulière. C’est vraiment un gros client. Qui est favori ? Je laisse ce petit jeu aux autres (rires) ! Il faudra voir quel Paris sera en face. Cette équipe du PSG, dans un pic de forme, peut faire mal. Mais regardez : à l’aller contre Barcelone, c’est très fort, mais au retour, c’était mauvais. Disons que le potentiel offensif du PSG est énorme. En défense, il y a bien sûr Navas, Kimpembe et Marquinhos. Mais je trouve les latéraux trop offensifs et le milieu a parfois des soucis. En tout cas, cette affiche est alléchante.”