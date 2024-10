Lizarazu : « Dembélé peut être un leader de jeu, un leader technique »

Avec les nombreuses absences dans le groupe de l’équipe de France, Ousmane Dembélé est le joueur le plus expérimenté. Mais le milieu offensif ne souhaite pas endosser un rôle de leader. Pour Bixente Lizarazu, il peut être un leader sur le terrain et pas forcément dans le vestiaire.

Avec le départ de Kylian Mbappé du PSG, Ousmane Dembélé est l’un des leaders du club de la capitale. Avec l’équipe de France, il est également l’un des joueurs les plus expérimentés avec les récentes retraites internationales d’Olivier Giroud ou bien encore d’Antoine Griezmann. Invité à s’exprimer sur la possibilité pour lui de prendre du poids dans le vestiaire des Bleus, le numéro 10 du PSG a expliqué ne pas forcément vouloir plus de responsabilité en dehors du terrain. Présent sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a expliqué qu’il n’y avait pas qu’un seul leader dans une équipe. Et que la notion de leadership peut être définie par plusieurs critères.

« Le leadership, c’est quelque chose de très global »

« Ça peut être un leader de jeu, un leader technique, un leader d’attaque. Mettre la pression sur une défense par ses dribbles permanents, par les accélérations qu’il va mettre, ce qui fait que ta défense va être en stress. Ça t’aide d’avoir des attaquants qui se comportent comme ça. Le leadership, c’est quelque chose de très global. Tu peux avoir un leader par la parole. Tu peux être un leader de combat par ton attitude défensive, agressive. Et un leader, comme je l’ai dit, d’attaque, parce que tu es fort dans tes pénétrations, dans tes dribbles, et tu es fort parce que tu mets un danger permanent. Donc, il y a plein de formes différentes, mais c’est important que tu en aies plusieurs. »