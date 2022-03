Lizarazu et « l’arme Mbappé » qui a manqué au PSG contre Nice

Le PSG s’est incliné hier soir sur la pelouse de Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. On n’a encore pu voir que sans Kylian Mbappé, le PSG n’y arrive pas. Bixente Lizarazu estime que les adversaires se permettent plus de choses contre Paris quand l’attaquant n’est pas là.

« Sans Mbappé, il n’y a plus de verticalité. Comme l’a dit Galtier, ils pouvaient se permettre de jouer un peu plus haut. Quand Mbappé est là, tu ne peux pas te permettre de le faire. Déjà dans ton attitude tu n’es pas aussi agressif, aussi conquérant. Et pour le PSG, c’est une arme qui manque énormément, ça change complètement le style du Paris Saint-Germain, analyse Lizarazu pour Téléfoot. C’est une équipe qui n’a plus du tout la même puissance ni la même vitesse. »

Le champion du Monde 98 s’est ensuite penché sur les points positifs pour le PSG sur le match au Santiago Bernabeu mercredi soir.

« Le gros problème pour le Real, c’est l’absence de Casemiro pour l’équilibre défensif. Ça va être une grosse difficulté, notamment de gérer Kylian Mbappé, sa vitesse, la qualité de contre. Ça va être très compliqué et c’est l’atout principal du PSG. Si Paris joue au même niveau qu’au match aller, c’est sûr qu’ils auront plus de possibilités. Un grand Messi ? Oui on peut voir un grand Messi. Je trouve que physiquement, il va mieux, dans ses dribbles et ses accélérations, il est mieux. Mais il n’a pas encore trouvé son rôle, sa position sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. C’est le seul petit défaut que je vois.«