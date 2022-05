La saison 2021-2022 sonnera très bientôt son glas et les rumeurs foisonnent forcément en ce qui concerne le mercato ou l’intersaison. Ces derniers jours, l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, accapare l’espace médiatique. En effet, rien ne semble encore acter dans ce dossier et ce, même si Le Parisien annonçait un accord de principe entre le joueur et le PSG. Malheureusement, très rapidement, cette information a été tuée dans l’œuf, laissant d’autant plus planer le doute. Présent sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur ce sujet brûlant.

Des exigences en suspens ?

Si le consultant estime que le Real Madrid garde un certain avantage dans cette course, il juge toutefois que la porte est bien ouverte pour une prolongation au PSG. Le tout est de savoir quel projet le club parisien lui soumettra afin de faire pencher la balance définitivement : « Le choix du Real Madrid me semble un peu plus clair. On vient de voir cette équipe avec cette culture Ligue des Champions, sa capacité à renverser les situations. En plus de cela, c’est une équipe très perfectible, il pourrait faire du bien en arrivant là-bas. L’association avec Karim Benzema serait impressionnante. Maintenant, s’il met autant de temps à se décider, c’est qu’il attend une réponse du PSG : la structure du PSG, son organisation, l’état d’esprit. Cette équipe du PSG, est-ce qu’elle est capable de répondre collectivement la saison prochaine ? Je pense qu’il attend des changements pour prendre sa décision. »