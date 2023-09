Lucas Hernandez, qui réalise un bon début de saison avec le PSG, devrait être titulaire avec la France ce soir. Bixente Lizarazu estime que son retour en Bleu est une excellente nouvelle.

Après quatre ans au Bayern Munich, Lucas Hernandez a rejoint le PSG cet été et a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu. Titulaire, au poste de latéral gauche, lors des quatre matches du club de la capitale cette saison, il a été rappelé en équipe de France, neuf mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit lors de la première rencontre des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar contre l’Australie. Ce soir (20h45, TF1), il devrait être titulaire en défense centrale contre l’Irlande. Bixente Lizarazu salue ce retour, lui qui estime que le numéro 21 du PSG apporte un maximum de garanties défensives.

« Ses premiers matches avec le PSG semblent montrer qu’il est revenu à un très bon niveau physique »

« Le retour de Lucas Hernandez est une excellente nouvelle pour les Bleus. Que ce soit comme latéral gauche ou comme défenseur central, le poste qu’il devrait occuper contre l’Irlande, il offre un maximum de garanties défensives. Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il a un vrai état d’esprit de défenseur. Il a le duel dans le sang et cette envie de défier l’adversaire qui donnent une plus grande sécurité à toute la défense, surtout si l’ailier qui est placé face à lui est un gros client, salue le champion du monde 98 pour l’Equipe. Lucas est aussi capable de déborder – on se souvient tous de son centre pour Pavard contre l’Argentine en 2018 – et c’est pour cette raison que je l’ai toujours beaucoup aimé comme arrière gauche. Pour moi, il a vraiment toutes les aptitudes pour ce poste-là dans une défense à quatre et ses premiers matches avec le PSG semblent montrer qu’il est revenu à un très bon niveau physique. Il reste aussi bien sûr une option très intéressante dans l’axe, parce qu’il est défenseur dans l’âme et qu’il aime aller au duel.«