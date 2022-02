Lizarazu : « Le PSG n’est pas la même équipe sans Verratti »

Ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG se rend en terre lilloise pour y défier le LOSC. Actuellement 11e au classement, les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent engranger des points, tandis que le club parisien doit accumuler de la confiance en vue de sa double confrontation face au Real Madrid qui approche à grands pas. Un match qui sera également l’occasion de voir à l’œuvre deux joueurs particulièrement fins avec le ballon, Marco Verratti et Renato Sanches.

À quelques heures du coup d’envoi de cette partie, Bixente Lizarazu a été interrogé sur le joueur qu’il apprécie le plus entre Il Gufetto et l’international portugais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant de TF1 possède une idée bien arrêtée sur la question : « Mon joueur préféré entre Marco Verratti et Renato Sanches ? Marco Verratti. Sans Marco Verratti, le PSG n’est pas la même équipe, un peu comme avec Kylian Mbappé, a estimé Lizarazu au micro de Téléfoot. Mais Verratti avec ses récupérations et ses conservations de balle, c’est un joueur extraordinaire. J’aime également beaucoup Renato Sanches, mais c’est encore un chien fou. Il doit être plus discipliné. »