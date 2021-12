Le PSG a une nouvelle fois offert une prestation très décevante sur la pelouse de Lens hier soir (1-1) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu ont dû attendre l’entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a offert l’égalisation en toute fin de match à Georginio Wijnaldum. Encore une fois sauvé par ses individualités, cela ne fonctionnera pas toujours assure Bixente Lizarazu.

« Ils s’en sortent toujours avec des individualités. Ça ne va pas durer éternellement. Un jour ils vont prendre cher, c’est sûr. Ils vont en prendre trois, quatre parce qu’il y a trop de passivité, parce que les individualités ne pourront pas toujours faire la différence, peste le champion du Monde 98 sur le plateau de Téléfoot. Dans l’attitude, ce n’est pas suffisant. C’est vrai que c’est toujours une photocopie. Il y avait City et là, il y a Lens. City, c’est le très haut niveau international, Lens c’est une très bonne équipe de Ligue 1. Face à Lens, il donne l’impression de passivité, d’une équipe qui n’y est pas, qui n’a pas envie, qui n’a pas d’énergie. Pochettino, on se demande s’il maîtrise quelque chose aujourd’hui. On a l’impression qu’il n’est plus coach, qu’il est accompagnateur de cette équipe et qu’il n’arrive plus à la transcender. Ça devient assez inquiétant.«