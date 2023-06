Lizarazu : « Mbappé ne nous appartient pas »

Le feuilleton Mbappé s’était estompé ces derniers jours, mais l’avenir du numéro 7 parisien fait toujours parler. Le champion du Monde 1998, Bixente Lizarazu, s’est exprimé sur le cas Kylian Mbappé dans les colonnes de L’Equipe, et défend les choix du capitaine des Bleus.

Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a été clair sur son avenir, il se « résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine« , fermant la parenthèse animée de la dernière semaine autour d’un potentiel départ dès cet été. Mais le destin de Kylian Mbappé continue de faire parler, notamment en France. Dans les colonnes de L’Equipe, le consultant de TF1, Bixente Lizarazu se livre et défend la position de son compatriote. Des propos relayés ensuite par la presse transpyrénéenne, cela va de soi.

A voir aussi : Luis Enrique au PSG, un point fort pour le dossier Kane ?

« Son choix est plus que respectable«

« La possibilité de ne pas lever cette option lui a été accordée par le PSG lorsqu’il a signé son nouveau contrat, il y a un an, donc je ne vois pas ce que ses dirigeants pourraient lui reprocher maintenant. S’il accepte d’être vendu cet été, libre à lui d’en décider, mais s’il veut aller au bout de son contrat comme il en a le droit, son choix est plus que respectable. Je ne vois pas en quoi il devrait se sentir obligé de laisser une indemnité de transfert au PSG« .

« En prolongeant en mai 2022, il avait donné une nouvelle chance à son club de construire un vrai projet sportif et une équipe pour gagner la C1, mais il est bien obligé de reconnaître que rien n’a changé depuis. […] Si on regarde la saison écoulée, je comprends très bien qu’il soit sceptique et qu’il n’ait pas envie de s’engager au-delà de 2024« .

« Mbappé ne nous appartient pas«

« À bientôt vingt-cinq ans, un joueur comme lui, qui a l’ambition de devenir Ballon d’Or, ne peut pas se permettre de perdre trop de temps, alors que son rival Erling Haaland vient de remporter la C1 avec Manchester City […] Avec Paris, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Il est au club depuis six ans, il en a déjà marqué l’histoire en devenant son meilleur buteur, et c’est souvent lui qui a porté l’équipe« .

« Que ce soit au Real ou ailleurs, ce qui m’importe le plus, c’est qu’il continue à progresser et qu’il soit toujours aussi bon avec les Bleus. Quitter la France n’a pas empêché Michel Platini ou Zinédine Zidane d’entrer dans le cœur des Français. Alors, si le PSG ne peut pas lui offrir ce rêve légitime de Ligue des champions, tant pis pour lui […] Le problème vu de France, c’est qu’on peut avoir tendance, supporters et observateurs, à jouer sur l’affectif, à lui demander de prendre une responsabilité qui va au-delà du simple rôle sportif. […] Mais Kylian Mbappé ne nous appartient pas, il est libre et il a le droit de faire ce qu’il veut, quand il veut. Ici ou ailleurs« .