Kylian Mbappé marquera t-il pour les Bleus contre la Suisse ce soir (21h/TF1 & beIN Sports), permettra-t-il à la France d’atteindre les quarts de finale de l’Euro ? L’attaquant du PSG de 22 ans est très attendu et devra marquer les esprits contre la Nati. Peut-être en devenant plus un leader. Bixente Lizarazu, qui commentera le match ce soir, pense que Kylian Mbappé devrait passer du Moi au Soi.

Kylian Mbappé “est devenu un joueur majeur, qui peut faire basculer un match à tout moment et qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités sur le terrain. Ce paradoxe ne doit pas être toujours facile à appréhender, ni pour lui ni pour les cadres, explique le champion du monde 98 dans L’Equipe. Dans une équipe de foot, le statut se gagne à la compétence, à l’expérience, à la personnalité. Les cadres peuvent parfois regarder de travers un jeune qui monte et qui revendique beaucoup. Mais Mbappé n’est pas un jeune comme un autre, parce qu’il fait déjà partie des joueurs les plus importants de l’équipe. Il n’est donc pas illogique qu’il s’affirme. Mais est-il déjà complètement un leader ? Du leader, il a le côté gagneur, perfectionniste, omniprésent dans son discours. Il ne craint pas d’affirmer son ambition, il veut battre tous les records et il semble ne jamais être rassasié. Ce leadership reste toutefois encore assez individuel. Ce qui lui manque peut-être pour devenir fédérateur comme d’autres, c’est de raisonner et de communiquer plus collectif. Le leader doit prendre soin de ses partenaires. On ne gagne jamais seul.”