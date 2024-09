Après sa victoire à l’arraché contre Girona mercredi soir, le PSG a concédé le nul contre Reims hier soir (1-1). Pour Bixente Lizarazu, c’est tout à fait compréhensible.

Hier soir, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif pour le déplacement à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Dans une rencontre qu’il a dominée, le club de la capitale a encore une fois manqué de précision devant le but. Il aura fallu attendre l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé pour voir le PSG faire trembler les filets. Mais les Parisiens n’arriveront pas à marquer une deuxième fois et ont donc concédé leur premier match nul de la saison. Pour Bixente Lizarazu, le léger coup de mou des Parisiens peut se comprendre.

« C’est une équipe qui est un peu inexpérimentée«

« Le coup de mou après la Ligue des champions ? Ça peut se comprendre. Ils ont été conditionnés par l’idée que cette saison c’était un collectif et qu’avec ce collectif, ils allaient tout régler. Mais c’est une équipe qui est un peu inexpérimentée, qui a des réglages à faire en défense avec l’arrivée de Pacho, avec Beraldo qui n’est pas au top sur ce côté gauche. Il n’y a que Marquinhos qui est un point de référence, lance Bixente Lizarazu dans Téléfoot. Il y a aussi un milieu qui n’est pas très athlétique et ensuite, offensivement, un Barcola, à qui on a lu son style de jeu, c’est plus difficile pour lui de faire la différence par son dribble. Donc, offensivement, c’est plus compliqué aussi pour le PSG. Désiré Doué en faux numéro 9 ? On sait que Luis Enrique aime bien interchanger, mettre des joueurs dans toutes les positions. Ses attaquants particulièrement. Moi, je n’aime pas l’idée d’avoir une équipe sans avant-centre. Il y a des blessés au PSG, Luis Enrique s’est adapté. Asensio a joué ce rôle-là. Il n’y a vraiment que Ramos qui a cette qualité-là. »

A voir aussi : Reims, Barcola, Doué… la conférence de presse d’après-match de Luis Enrique

« Là où il est excellent, c’est dans le dribble »

Le champion du monde 98 a ensuite été questionné sur Ousmane Dembélé, brillant depuis le début de la saison avec le PSG. « Il restera toujours perfectible sur le plan de l’efficacité devant le but. Mais quand tu l’as dans le dos, c’est très compliqué. Sa capacité d’accélération, c’est terrible. Là où il est excellent, c’est dans le dribble. C’est bien cette saison qu’il soit un peu meilleur sur la finition, qu’il ait progressé là-dessus. Mais ce qui est sûr, c’est que quand tu l’as dans le dos, c’est très très compliqué pour le défenseur. »