Lloris : “Pas surpris de voir Kimpembe à ce niveau-là”

Pilier de la défense centrale du PSG avec Marquinhos, Presnel Kimpembe commence à faire son trou en Equipe de France. Demain contre l’Ukraine (20h45), Presko devrait être titulaire et honorer sa 14e sélection avec les Bleus. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Hugo Lloris s’est montré dithyrambique envers son coéquipier. “Il continue son évolution. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là, je sais qu’il est entre de bonnes mains au PSG, encore plus parce que je connais bien Mauricio Pochettino et son staff. Au sein de l’équipe, il est en train de s’imposer. Il y a beaucoup d’attentes, mais il est tranquille, serein, et amène toutes ses qualités à ses équipes.”