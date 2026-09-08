Lo Celso : « Le PSG, l’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué »

Giovani Lo Celso a joué pendant trois ans au PSG (2016-2019). Le milieu de terrain argentin, qui joue actuellement au Betis Séville, n’a eu que de bons souvenirs à Paris.

Performant avec Rosario Central, Giovani Lo Celso avait rejoint le PSG durant l’été 2016. Le milieu de terrain argentin avait commencé sa carrière parisienne au début de l’année 2017, lui qui avait été prêté à son club formateur jusqu’en décembre 2016. Prêté lors de la saison 2018-2019 au Betis Séville, il n’aura joué qu’un an et demi avec les Rouge & Bleu. Il aura participé à 54 matches toutes compétitions confondues pour six buts et six passes décisives. Ce mardi, il va retrouver la France avec son déplacement à Lille avec le Betis pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avant ce match, Giovani Lo Celso s’est confié à L’Equipe sur son passage au PSG.

« J’ai adoré mon passage, je n’en ai que des bons souvenirs »

« J’ai adoré mon passage, je n’en ai que des bons souvenirs donc je suis vraiment content. J’y ai gagné beaucoup de titres, c’était un énorme changement pour moi et tout le monde m’a accueilli de manière incroyable. La preuve, ça fait huit ans que je suis parti, je n’y suis pas resté longtemps, et je suis toujours en contact avec le président ou des gens du club. Le PSG est bien plus familial qu’il n’y paraît. Nasser (al-Khelaïfi), c’est le seul président, avec celui du Betis, qui a gardé le contact après mon départ. Ce qui m’a marqué ? C’est l’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué. À l’entraînement, c’était fou. C’était un film de Disney. J’avais 20 ans, je débarquais de Rosario Central et j’étais comme un gosse avec un nouveau jouet. Les voir s’entraîner, la manière dont ils traitaient les jeunes comme moi, leur volonté de transmettre, leur mentalité de gagneurs qui te permet d’aller très loin. Le joueur qui m’a le plus impressionné ? Neymar. J’avais l’impression qu’il ne pratiquait pas le même sport. Techniquement, il était vraiment au-dessus. À l’entraînement comme en matches, il dribblait n’importe qui, quand et comme il voulait. Et humainement, c’est une très belle personne. »

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« Il a créé un collectif très fort »

Giovani Lo Celso a également les raisons de sa non-réussite sous le maillot du PSG. « Le club était dans une étape de transition. C’était Olivier (Létang, NDLR) qui m’avait fait venir et peu après mon arrivée, il n’était plus là. Les directeurs sportifs changeaient, les entraîneurs… J’ai énormément joué la dernière saison avec Unai Emery et puis Thomas Tuchel est arrivé et il n’avait pas les mêmes plans pour moi. » L’international argentin a enfin encensé Luis Enrique. « Comment expliquer les succès actuels du PSG ? Luis Enrique. Avec lui, ils ont trouvé leur équilibre, un entraîneur qui sait ce qu’il veut, où il va, avec une idée de jeu très claire. Les joueurs sont très investis et adhèrent à sa vision. Il a créé un collectif très fort et ce sont les groupes solides, unis, qui gagnent des titres. »























