Au PSG depuis 2021, Achraf Hakimi semble prendre un tournant dans son aventure en Rouge & Bleu. En effet, depuis l’arrivée de Luis Enrique et le départ de Kylian Mbappé, l’international marocain prend de l’épaisseur au sein du vestiaire du club de la capitale.

Après trois saisons au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi prend de l’épaisseur au sein du vestiaire de Luis Enrique. En effet, après le départ de Kylian Mbappé, l’international marocain fait office de taulier sous les cieux parisiens avec des ambitions à la hauteur du statut acquis en club comme en sélection : « J’ai réussi à atteindre de nombreux objectifs importants pour un footballeur, mais mon plus grand désir reste de remporter un titre avec mon pays. Et avec le PSG, je veux entrer dans l’histoire en remportant ma première Ligue des Champions« , a-t-il déclaré dans les colonnes de GQ Italia. Toujours pour le magazine italien, Achraf Hakimi a également évoqué ses relations et amitiés dans le monde du football : « J’entretiens depuis des années une relation vraiment privilégiée avec le gardien de l’équipe nationale marocaine, Munir Mohand Mohamedi. C’est l’une de mes personnes de confiance à qui je peux tout confier et c’est agréable de s’ouvrir complètement. Il en va de même pour Luca Zidane, le fils de l’immense Zinédine, mon partenaire de jeu depuis mon enfance dans l’équipe de jeunes de Madrid. Ensuite, bien sûr, je ne peux manquer d’évoquer Kylian Mbappé, jusqu’à la saison dernière avec moi au PSG. A Paris, nous avons tissé un lien très fort et je sais que je peux compter sur celui qui sait comment fonctionne ce monde« .