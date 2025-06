L’officialisation du prêt de Zague à Copenhague imminente ?

Yoram Zague a été lancé en professionnel par Luis Enrique. Le titi du PSG, qui joue peu avec l’équipe première, devrait rejoindre le FC Copenhague en prêt avec option d’achat.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation du monde. Plusieurs titis frappent à la porte de l’équipe première du club de la capitale, certains s’entraînent régulièrement avec les pros et d’autres arrivent même à jouer. C’est le cas de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, mais cela a également été le cas de Yoram Zague. Capitaine de l’équipe U19, le latéral droit (19 ans) a été lancé en professionnel par Luis Enrique lors de la saison 2023-2024. Mais contrairement à ses deux compères, ils jouent moins. En deux saisons, il n’a participé qu’à onze rencontres (un but). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec son club formateur, il devrait prendre la direction du Danemark pour poursuivre sa carrière.

Un prêt avec option d’achat

Pas convoqué pour la Coupe du monde des clubs, Yoram Zague sait qu’il lui sera difficile d’avoir du temps de jeu avec le PSG la saison prochaine. Ces derniers jours, on évoquait un intérêt du FC Copenhague et d’une possible arrivée au sein du club danois sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et cela devrait se concrétiser dans les prochaines heures. En effet, selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, et Loïc Tanzi, journaliste spécialiste des Rouge & Bleu pour L’Equipe, le prêt avec option d’achat du titi parisien, dont le montant n’a pas filtré, devrait être officialisé dimanche.