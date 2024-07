C’est la fin d’un très long feuilleton. Le conseil d’administration de la LFP a voté à l’unanimité les deux offres de DAZN et beIN Sports, pour les Droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029.

Dans un mois, la Ligue 1 va reprendre ses droits. Pendant de très nombreux mois, on a bien cru qu’elle ne trouverait pas de diffuseur pour la période 2024-2029. Diffuseur historique, Canal Plus ne s’est pas intéressé, alors que beIN Sports était souhaité comme le sauveur par les présidents des clubs du championnat de France. Ces derniers jours, deux solutions semblaient se dessiner. La création d’une chaîne 100% Ligue 1 pilotée par la LFP ou bien de confier les droits de retransmissions à DAZN.

Un contrat de 500 millions d’euros annuel

Ce dimanche, lors d’un collège, les présidents de la Ligue 1 ont tranché pour l’offre de DAZN, pour huit des neufs matches, et beIN Sports, pour la dernière affiche. Comme le rapporte RMC Sport, Le Parisien et l’Equipe, le conseil d’administration de la LFP a voté à l’unanimité ce dimanche 14 juillet les deux offres pour la diffusion du championnat de France sur la période 2024-2029. « DAZN diffusera huis des neuf rencontres de Ligue 1 et beIN Sports complètera l’offre avec la diffusion d’une affiche par journée de championnat », indique RMC Sport. Le montant de ce nouveau contrat devrait s’élever à 500 millions d’euros par saison. « Même si les présidents de Ligue 1 vont rapidement remettre sur la table la question des garanties bancaires », conclut RMC Sport.