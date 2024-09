L’offre de prolongation de contrat de Luis Enrique est prête

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique arrive en fin de contrat dans un an. Mais des discussions doivent avoir lieu pour une prolongation. Une première proposition est arrivée sur le bureau du coach espagnol.

Après une saison 2022-2023 décevante sous Christophe Galtier, le PSG a décidé de remercier le technicien français et confié les reines du club de la capitale à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a réalisé une très bonne première saison sur le banc des Rouge & Bleu avec un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, ses dirigeants souhaitent le prolonger. L’ancien sélectionneur de la Roja, qui se sent bien à Paris et au club, ne serait pas contre poursuivre l’aventure avec le PSG.

Un élément clé du projet du PSG

Ce dimanche, Fabrizio Romano a fait un point sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, la nouvelle proposition de contrat du PSG pour Luis Enrique est prête. Le club de la capitale travaille pour le prolonger et l’estime comme un élément clé du projet. Fabrizio Romano indique que l’ancien coach du FC Barcelone a pleinement été impliqué dans les dossiers du mercato estival des Rouge & Bleu. Le journaliste ne donne pas plus de détails sur les modalités de la proposition de prolongation de contrat du PSG pour Luis Enrique.