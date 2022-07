Layvin Kurzawa, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, n’a plus joué de match officiel depuis pratiquement un an. Faisant partie de la liste des indésirables, le latéral gauche (29 ans) souhaitait rester à Paris malgré sa situation. Mais récemment – lui qui a changé d’agent – aurait fait savoir qu’il se lassait un peu de sa situation et qu’un départ était envisageable. Mais les clubs intéressés ne se bousculent pas au portillon.

Dans la short-list de Nice

Mais selon les informations de Foot Mercato, un club s’intéresserait à lui. En effet, le numéro 20 du PSG serait dans la short-list de l’OGC Nice afin de renforcer son poste de latéral gauche. Actuellement, les Aiglons comptent uniquement sur le jeune Melvin Bard (21 ans). Le club entraîné par Lucien Favre aimerait apporter de l’expérience sur ce poste.