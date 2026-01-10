Loïc Tanzi : « Dembélé veut un salaire à la hauteur de ce qu’il est aujourd’hui : un joueur qui a gagné le Ballon d’Or »

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé est actuellement en discussions pour une prolongation de contrat. Mais le Français réclame un salaire à la hauteur de son nouveau statut.

Auteur d’une année 2025 historique aussi bien sur le plan collectif qu’au niveau individuel, Ousmane Dembélé est devenu un élément majeur sous les ordres de Luis Enrique. Ainsi, son avenir sera au centre des discussions ces prochaines semaines, lui dont le contrat court jusqu’en 2028. Et comme annoncé par RMC Sport, le club de la capitale a démarré les discussions avec son entourage pour une prolongation de contrat.

« Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé »

Cependant, l’international français a des nouvelles exigences avec son nouveau statut de Ballon d’Or. Dans l’émission L’Equipe du Soir, le journaliste Loïc Tanzi a expliqué que les deux parties étaient encore loin d’un accord : « On n’a pas les chiffres, mais ce que l’on sait, c’est que ça discute depuis quelques mois déjà et qu’ils sont très loin d’un accord. Ce qui est sûr aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas d’accord entre Dembélé et le Paris Saint-Germain. Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé, qui veut un salaire à la hauteur de ce qu’il est aujourd’hui : un joueur qui a gagné le Ballon d’Or. Est-ce que cela va finir par se régler ? Pas sûr. »

🔵🔴La prolongation de Dembélé au PSG est loin d’être acquise !@Tanziloic : « Dembélé veut un salaire à la hauteur de ce qu’il est : un joueur qui a gagné le Ballon d’Or. »#EDS pic.twitter.com/kgnCb8srnz — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) January 9, 2026