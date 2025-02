L’OL dépose un recours sur la participation de Kvaratskhelia lors de Lyon / PSG

Quelques jours après sa défaite face au PSG (2-3) en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de déposer un recours sur la participation de Khvicha Kvaratskhelia.

Alors que le PSG poursuit sa belle saison avec une qualification pour les demi-finales de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais, lui, n’a toujours pas digéré sa défaite de dimanche dernier (2-3) face aux champions de France. En effet, comme le rapporte L’Equipe, les Gones ont décidé de déposer une réclamation ce mardi sur la participation de Khvicha Kvaratskhelia. Une saisine qui fait suite à une requête déposée avant la rencontre de dimanche par le PSG concernant la participation de Thiago Almada, prêté gratuitement par Botafogo, autre club détenu par John Textor.

À lire aussi : La menace de John Textor envers le PSG

L’OL pointe du doigt le financement du Qatar

L’Olympique Lyonnais a donc décidé de saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP). Dans un courrier adressé à la commission des compétitions de la LFP, John Textor a écrit que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG « n’a été rendu possible qu’en raison de financements du club contraires au règlement interdisant les subventions étrangères », et ajoute que « l’homologation de son contrat et son enregistrement comme nouveau joueur violent les dispositions du règlement administratif de la LFP. » Pour appuyer ses propos, l’OL utilise les articles 556 et 560 du règlement des compétitions de la LFP 2024-2025. L’article 560 stipule qu’en « cas d’infraction à l’une des dispositions concernant la qualification et/ou la participation d’un joueur, et indépendamment d’autres éventuelles sanctions applicables, le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre ; les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le club réclamant qui est déclaré vainqueur. »

Depuis plusieurs semaines, le propriétaire de l’OL n’hésite pas à lancer des piques et avertissements au PSG en pointant du doigt le modèle de financement du club parisien, aidé par l’Etat du Qatar. Dans une récente interview au quotidien AS, John Textor avait déjà annoncé un possible recours devant la Cours de justice de l’Union européenne. « C’est un nouvel épisode dans la guéguerre que se livrent les présidents des deux clubs depuis plusieurs mois », conclut le quotidien sportif.