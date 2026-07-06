Longini : « Je suis convaincu qu’au PSG, j’aurai l’opportunité de continuer à progresser »

Ce lundi, le PSG a officialisé la signature d’Alessandro Longini, sa première recrue de l’été. Le jeune gardien italien s’est confié après sa signature au sein des doubles champions d’Europe.

Le PSG a lancé son mercato estival 2026 avec la signature d’Alessandro Longini, jeune gardien italien de 18 ans qui est arrivé libre de tout contrat après la fin de son aventure avec l’AC Milan, son club formateur. Alessandro Longini arrive en tant que troisième gardien chez les Rouge & Bleu et portera le numéro 16. Comme pour toutes les recrues des doubles champions d‘Europe, le portier s’est confié à PSG TV. Extraits choisis.

Son ressenti après avoir signé au PSG

« Tout d’abord, je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Lorsque j’ai reçu le premier appel, j’ai ressenti un immense enthousiasme et beaucoup de bonheur. En même temps, j’étais conscient que c’était exactement ce que j’ai toujours voulu. J’ai toujours travaillé très dur en attendant une opportunité comme celle-ci, qui s’est présentée. Je suis très heureux et je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de rendre cette confiance. »

Son choix de rejoindre le PSG

« C’est l’occasion de se mesurer et de s’entraîner avec un super staff et de très grands joueurs dans un centre d’entraînement à la pointe de la technologie. Nous parlons d’un club qui a remporté deux Ligues des champions ces dernières années. C’est une institution majeure qui a énormément grandi et progressé au cours des vingt dernières années. La présence des entraîneurs et des joueurs qui sont ici a évidemment pesé dans mon choix. Je suis convaincu qu’au Paris Saint-Germain, j’aurai l’opportunité de continuer à progresser, aussi bien comme gardien que comme jeune homme. »

Le campus PSG

« J’ai vraiment hâte. Nous parlons de l’un des plus beaux centres d’entraînement d’Europe, voire du monde. J’ai hâte de pouvoir m’y entraîner et de travailler chaque jour aux côtés de très grands champions. »

Ses objectifs avec le PSG

« Je suis encore jeune et j’ai beaucoup à apprendre, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Découvrir un nouveau pays et une culture différente sera également très enrichissant sur le plan personnel. Sur le terrain, je vais découvrir de nouvelles méthodes de travail et j’espère que cela me permettra de progresser dans tous les aspects de mon jeu. »