À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, le PSG travaille toujours pour renforcer son effectif avec Milan Skriniar et Hakim Ziyech.

La dernière journée du mercato offre de nombreux rebondissements dans les différents dossiers du PSG. Comme annoncé depuis ce matin, le club parisien discute toujours avec Chelsea pour obtenir le prêt avec option d’achat de Hakim Ziyech. L’international marocain a déjà passé sa visite médicale à Paris et pousse pour venir chez les Rouge & Bleu, en participant même aux échanges entre les deux clubs, rapporte L’Equipe. De son côté, la piste Milan Skriniar semblait au point mort pour une arrivée dès cet hiver. Mais finalement, le board parisien reste optimiste pour finaliser l’arrivée des deux joueurs avant la fermeture du mercato.

Ziyech et Skriniar font le forcing pour venir dès maintenant

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste, Loïc Tanzi, a apporté des précisions sur les deux dossiers. « Ziyech et Skriniar, ce n’est pas totalement terminé pour le PSG. Parce que l’Inter est en train de chercher un remplaçant. Le mercato ferme à 20 heure en Italie, donc c’est compliqué. Ziyech et Skriniar veulent venir et font le forcing pour venir dès maintenant. Il y a un petit problème avec Chelsea, parce qu’ils sont un peu trop gourmands sur l’option d’achat entre les deux clubs. Ziyech est à Paris, fait le forcing et négocie lui-même avec Chelsea pour essayer de trouver une solution. Pour l’instant, c’est un peu plus compliqué que prévu pour Ziyech, mais c’est peut-être un peu plus facile que prévu pour Skriniar. Au club, on vient de dire qu’ils sont optimistes pour faire les deux. »

Pour rappel, le mercato hivernal ferme ses portes à 20h en Italie. Selon certaines sources italiennes, Milan Skriniar ne devrait même pas être sur la feuille de match pour le match de ce soir entre l’Inter Milan et l’Atalanta Bergame en Coupe d’Italie. Toujours selon L’Equipe, les Nerazzurri s’activent pour trouver un remplaçant à l’international slovaque. « Plusieurs pistes sont activées dont le Turc de l’Atalanta Bergame Merih Demiral. Si les Italiens trouvent un successeur à Skriniar, les deux clubs auront encore trois heures (le marché français ferme à 23 heures) pour négocier les conditions d’une vente (Paris n’a, pour l’instant, formulé qu’une offre) », conclut L’E.