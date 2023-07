L’optimisme est de rigueur pour Sergio Rico

Victime d’un grave accident le 28 mai dernier, Sergio Rico est resté plus d’une vingtaine de jours dans le coma. Et les nouvelles qui nous parviennent ce jour sont aujourd’hui très rassurantes.

La scène s’est déroulée en mai dernier, le lendemain de l’acquisition du titre de champion de France par le Paris Saint-Germain du côté de Strasbourg. Sergio Rico, après avoir reçu l’aval de sa direction, s’est directement rendu aux alentours de Séville pour y effectuer un pèlerinage. Là, un terrible accident a eu lieu. Le portier parisien est ainsi tombé de cheval, recevant des coups de sabots sur le crâne. Rapidement pris en charge, il est resté plus de vingt jours dans le coma en soins intensifs. Et après une longue période de flottement où son cas à bien évidemment grandement alarmé, il a pu ouvrir les yeux. Aucun séquelles neurologiques ne seraient, par chance, à déplorer, comme nous le relate The Athletic.

À voir aussi : Kylian Mbappé, des déclarations qui ne passent pas en interne au PSG

🚨 Nasser al-Khelaifi a trouvé les propos de Mbappé “choquants”, lors de l’ITW pour @francefootball

6 joueurs de l’effectif, dont 2 nouvelles recrues, n’auraient pas non plus digéré les mots de Mbappé 🗣️❌



[RMC Sport] pic.twitter.com/HTBC23uESo — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 8, 2023

Une évolution très positive

Comme indiqué par l’AFP, et confirmé par le média britannique, Sergio Rico a pu quitter l’hôpital de Séville pour se reposer au sein de sa résidence en terre andalouse. Pour l’heure, sa santé étant le point principal à retenir, son retour sur les rectangle vert n’est clairement pas à l’ordre du jour, s’il le sera un jour d’ailleurs. Car oui, alors que The Athletic, prenant ses informations auprès de l’entourage du principal intéressé, nous explique que Sergio Rico, touché à la tête et au cou, est passé tout près du pire à un demi centimètre près, il n’est logiquement pas sorti totalement indemne de son passage en soins intensifs. Le joueur de 29 ans aurait perdu 20 kilogrammes, ainsi que 30% de sa masse musculaire. La tendance est donc aujourd’hui au repos pour Sergio Rico et son entourage. Un entourage qui aurait, du reste, grandement apprécié l’attitude du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et plusieurs autres membres du club rouge et bleu étant restés en contact étroit avec celui-ci tout au long de ce tragique épisode. La conclusion est toutefois rassurante puisque Son état s’améliore de jour en jour et qu’il peut de nouveau communiqué. Un immense soulagement en somme.