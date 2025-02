Lorenzi : « Peut-être nous prendront-ils à la légère »

Le PSG affronte Brest en barrage aller de la Ligue des champions mardi soir (18h45, Canal Plus Foot). Grégory Lorenzi, directeur sportif du club breton, s’attend à une double confrontation difficile.

Les quatre clubs français engagés en Ligue des champions se sont qualifiés pour la suite de la compétition après la phase de ligue. Lille directement pour les huitièmes de finale, le PSG, Brest et Monaco devront passer par les barrages avant de potentiellement atteindre les huitièmes. Mais au moins l’une d’entre elles ne le fera pas. En effet, le PSG et Brest s’affrontent lors de ce stade de la compétition. Mardi, les deux clubs de Ligue 1 s’affrontent au Roudourou avant la manche retour au Parc des Princes le 19 février prochain. Présent en conférence de presse, Grégory Lorenzi, le directeur sportif des Brestois, a évoqué cette double confrontation à venir.

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « Nous pouvons être très enthousiastes pour l’avenir du PSG »

« C’est plutôt eux qui ont la pression »

« Difficile car, psychologiquement, c’est une équipe qu’on connaît et qu’on n’a jamais réussi à battre. En termes de préparation, ce sera beaucoup plus facile car on connaît ses forces et ses faiblesses. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais c’est plutôt eux qui ont la pression. On n’a rien à perdre. On va jouer à fond, on sera poussé et j’espère que les joueurs parviendront à rebasculer dans cette compétition qui nous transcende depuis le début de l’aventure, explique le dirigeant dans des propos relayés par RMC Sport. La clé est de ne pas perdre à l’aller ? Oui, pour l’aspect psychologique. Si on fait un bon résultat, ce sera toujours jouable sur le deuxième match. Mais on sait que c’est une équipe de qualité, avec des joueurs capables de faire des différences à tout moment. On devra bien gérer tout ça et, même en cas de défaite, on aura un second match. Un monde d’écart entre les deux clubs ? Je fais un peu abstraction de tout ça, mais oui, en toute logique, Paris est supérieur à nous et est favori. Peut-être nous prendront-ils à la légère… C’est ce qui ferait qu’on aurait la possibilité de faire quelque chose. Il faut rester lucide par rapport aux dernières confrontations. Mais c’est une autre compétition et les joueurs auront à cœur de créer un exploit. L’année dernière, personne ne misait sur un cheval comme nous. Ce n’est que du bonheur d’être là aujourd’hui. Il ne faut pas s’avouer vaincus. Il faut tout mettre de notre côté pour pouvoir les bousculer. Je sais que mes joueurs ne lâcheront rien et mèneront la vie dure au PSG. »