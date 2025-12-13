L’organisation au millimètre des trois derniers déplacements du PSG en 2025

Le PSG doit encore jouer trois matches en 2025, trois rencontres en sept jours et en déplacement. Il va devoir organiser au millimètre ces trois déplacements.

L’année 2025, historique du PSG, touche à sa fin. Le club de la capitale doit encore jouer trois rencontres avant la trêve hivernale. Et ce sera trois déplacements. Ce soir à Metz pour la rencontre de la seizième journée de Ligue 1, avant de se rendre à Qatar pour jouer la finale de Coupe Intercontinentale avant de revenir en France et à Nantes pour jouer contre Vendée Fontenay Foot lors des 32es de finale de Coupe de France. Le Parisien explique que les champions d’Europe vont devoir organiser au millimètre ces trois déplacements. Le quotidien francilien explique qu’à l’issue du match contre les Messins, les joueurs du PSG rentreront à Paris avant de prendre la direction de Doha demain. « Ils auraient très bien pu opter pour un départ de Lorraine ou du Luxembourg, mais les différents services du club ont finalement choisi de revenir dans la capitale, pour passer une dernière nuit en famille, avant d’avaler plus de 6 heures de vol et un décalage horaire de + 2 heures vers la péninsule arabique », avance Le Parisien.

Il repartiront du Qatar directement après la finale de la Coupe Intercontinentale

Alors qu’un petit 7 degrés attend les joueurs du PSG à Metz ce week-end, la température va nettement grimper à Doha où on ne prévoit pas moins de 23°C au coup d’envoi. Les champions d’Europe pourront toutefois compter sur les installations modernes du stade Ahmad bin Ali pour ne pas ressentir de grand changement. Comme la plupart des stades sortis de terre pour la Coupe du monde 2022, cette enceinte de 45 000 places est équipée de la climatisation, rappelle le quotidien francilien. Ce véritable parcours du combattant mobilise notamment les intendants et membres du département performance qui planchent depuis plusieurs semaines sur l’organisation du voyage. Concernant les équipements, l’hydratation ou la nutrition – différents selon la destination – rien n’est laissé au hasard. « Alors que le 32e de finale de Coupe de France face aux amateurs de Vendée Fontenay Foot (N3) est fixé au samedi 20 décembre à 21 heures, à Nantes, les Parisiens n’auront même pas trois jours pour préparer cet ultime rendez-vous. Ce qui, selon nos informations, ne pose pas franchement de souci au club parisien qui se réjouit plutôt de partir vite en vacances et d’avoir un jour de repos supplémentaire avant d’attaquer la nouvelle année. » Après la finale de la Coupe Intercontinentale, les joueurs du PSG rentreront dans la nuit de mercredi à jeudi pour pouvoir profiter de deux entraînements au Campus avant le déplacement en Loire-Atlantique.