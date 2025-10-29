Lorient / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le FC Lorient dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait redonner du temps de jeu à certains cadres de retour de blessure.

Après avoir retrouvé son trône de Ligue 1 le week-end dernier sur la pelouse du Stade Brestois (0-3), le PSG enchaîne avec un nouveau déplacement en Bretagne ce mercredi. À l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le club de la capitale affronte le FC Lorient (19h sur Ligue 1+), au Stade du Moustoir. Une rencontre parfaitement placée pour redonner du temps de jeu à certains cadres avant les grosses échéances à venir. En effet, seuls Fabian Ruiz (phase de reprise) et Achraf Hakimi (repos) seront absents pour cette rencontre dans le Morbihan.

Marquinhos et Dembélé titulaires ?

Ainsi, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée en redonnant du temps de jeu à certains éléments qui reviennent de blessure. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. En défense, le quotidien L’Equipe opte pour la solution Senny Mayulu en dépannage au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Le capitaine Marquinhos devrait effectuer son retour comme titulaire aux côtés de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Désiré Doué et Lee Kang-In devraient accompagner Vitinha. Pour l’attaque, Ousmane Dembélé pourrait connaître sa première titularisation depuis sa blessure. Il formerait un trio offensif avec Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. En défense, Warren Zaïre-Emery devrait occuper le poste de latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi tandis que Lucas Beraldo serait aligné en charnière pour former une défense centrale 100% brésilienne avec son compatriote Marquinhos. En attaque, Gonçalo Ramos pourrait être titulaire aux côté d’Ousmane Dembélé et Ibrahim Mbaye.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Mayulu, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Doué – Mbaye, Dembélé, Kvaratskhelia

Les compositions probables FC Lorient / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables FC Lorient / PSG (Le Parisien)