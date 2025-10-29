Lorient / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a concédé le nul contre Lorient (1-1). Face à des Lorientais très bas, les Parisiens n’ont jamais réussi à trouver la solution.

Lors de la dixième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lorient. Contre une équipe qui défendait très bas, les Parisiens n’ont jamais réussi à trouver la faille (1-1). Il aura fallu attendre l’entrée en jeu de Vitinha pour voir le jeu du PSG, stérile en première mi-temps, changer. Avec son métronome sur le terrain, le club de la capitale a trouvé de la vitesse dans le jeu et a réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Nuno Mendes. Le milieu de terrain a tenté de trouver ses partenaires avec ses passes dont il a le secret et aurait pu offrir la victoire au PSG mais sa frappe de l’extérieur de la surface est passée juste au-dessus du but lorientais. Seul buteur de la rencontre, Nuno Mendes a été le meilleur Parisien de la soirée. Présent défensivement, il a été le joueur du PSG le plus dangereux avec ses montées insistantes dans le couloir gauche et ses quelques tentatives, qui n’ont fini qu’une seule fois dans le but. Il était dans la lignée de son très bon début de saison.

Ousmane Dembélé très maladroit

De retour comme titulaire après sa blessure contre Marseille, Marquinhos a réalisé une prestation solide en défense centrale. Le capitaine du PSG a très rarement été pris à défaut et a excellé dans le jeu de tête défensif. Placé dans le couloir droit de la défense, Illia Zabarnyi a été en difficulté dans un poste qui n’est pas son poste de prédilection. Sur le but lorientais, il se fait mystifier par son adversaire direct. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, Ousmane Dembélé a été très maladroit ce mercredi soir. Le Ballon d’Or a raté plusieurs passes et n’a pas réussi à se défaire de la défense bretonne, ne se procurant que peu d’occasions. Pour sa deuxième titularisation de la saison, Quentin Ndjantou, placé au milieu de terrain, a eu du mal à exister. Il n’a pas réussi à créer des décalages et à se montrer dangereux. C’est également le cas d’Ibrahim Mbaye, qui n’a pas réussi à se montrer dangereux sur son côté droit de l’attaque. Le titi a souvent été bloqué par son adversaire.