Lorient / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi, le PSG a concédé un triste match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Une contre-performance pour l’équipe de Luis Enrique face à une équipe mal classée.

Le PSG a vécu une mauvaise soirée en Bretagne. Avec une équipe remaniée et rajeunie au coup d’envoi, le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face au mal classé, le FC Lorient (1-1). À cela s’ajoute la grosse blessure à la cuisse de Désiré Doué. Un nouveau partage de points pour les Rouge & Bleu, le troisième sur les quatre derniers matches.

Illia Zabarnyi en difficulté, Nuno Mendes encore décisif

Et un homme incarne cette soirée difficile : Illia Zabarnyi. Aligné au poste de latéral droit en phase défensive, l’Ukrainien ne s’est pas montré conquérant face aux offensives des Merlus. Il reçoit la note de 3/10 dans L’Equipe. « C’est donc lui qui a été puni et qui a occupé le poste d’arrière droit en l’absence d’Achraf Hakimi, Luis Enrique ayant sans doute voulu mettre Marquinhos dans le confort pour son grand retour comme titulaire. L’Ukrainien, très à la peine en ce moment, n’a rien apporté offensivement, ce dont on se doutait, et il a été très facilement éliminé par Kouassi sur le but lorientais, ce qui n’était pas l’idée. » Mais ces dernières semaines, le PSG peut compter sur un Nuno Mendes en grande forme. Le latéral gauche a été le buteur parisien et reçoit la meilleur note du match (7/10) : « Dans une première période complètement apathique, offensivement, il a été le seul à faire des différences et à amener un peu de soudaineté dans le jeu parisien. Il n’est pas surprenant que la décision soit venue de lui, sur un but marqué en deux temps (49e), ce qui porte son total de la saison, déjà, à 4 buts et 3 passes décisives », salue le quotidien sportif.

Face à la première période manquée d’Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, Luis Enrique a décidé de lancer João Neves et Vitinha dès le retour des vestiaires. Et le métronome parisien a directement montré son importance en 45 minutes. « Il trouve un décalage sur le côté droit pour l’ouverture du score (0-1, 49e). Auteur d’une bonne volée repoussée par Mvogo (57e), d’un dernier tir hors cadre (90 + 7e), il a eu un impact évident », souligne Le Parisien au sujet de Vitinha, qui récolte la note de 6.5/10. En revanche, Ousmane Dembélé (3.5/10) est passé à côté de son match, lui qui connaissait sa première titularisation depuis son retour de blessure. « Titulaire pour la première fois avec le PSG depuis le 30 août, il a livré une prestation loin du niveau 5 étoiles, au cours de laquelle il a eu énormément de déchet, notamment lors du premier acte. Il donne un bon ballon à Mbaye (43e) et cède finalement sa place à Kvaratskhelia (61e) », regrette LP.

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Zabarnyi 3, Marquinhos 6, Beraldo 5, Nuno Mendes 7 – Mayulu 4, Zaïre-Emery 5, Ndjantou 3 (Vitinha 5) – Doué 4, Dembélé 3, Mbaye 3 (J.Neves 5) / Luis Enrique 4 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 5 – Zabarnyi 4, Marquinhos 5, Beraldo 5, Nuno Mendes 7 – Mayulu 4, Zaïre-Emery 5, Ndjantou 4 (Vitinha 6.5) – Doué 5, Dembélé 3.5, Mbaye 3.5 (J.Neves 5.5)