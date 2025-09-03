Lors de Toulouse / PSG, le pénalty toulousain n’aurait pas dû être retiré 

Samedi dernier, le PSG a battu Toulouse (3-6). Lors de ce match, Toulouse a obtenu un penalty. Lucas Chevalier a arrêté la première tentative. Mais l’arbitre a décidé de le faire retirer. Mais il n’aurait pas dû être retiré.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Le PSG s’est imposé dans un match riche en buts (3-6). Lors de cette rencontre, les Toulousains ont obtenu un penalty après une faute de Nuno Mendes. Magri s’est présenté devant Lucas Chevalier et le gardien du PSG a repoussé sa tentative. Mais l’arbitre de la rencontre a décidé de faire retirer le pénalty en raison de l’entrée de plusieurs joueurs du PSG dans la surface avant le tir. Casseres s’est alors présenté et a vu le gardien du PSG de nouveau repousser sa tentative. Un exploit du gardien parisien qui n’aurait pas dû avoir lieu.

La raison du choix de l’arbitre n’était pas valable

Dans son débrief de la troisième journée de Ligue 1, la Direction de l’arbitrage de la FFF a estimé que le pénalty pour Toulouse, qui accueillait le PSG (3-6) samedi, n’aurait pas dû être retiré comme cela a été le cas. « L’arbitre vidéo a bien identifié l’empiètement du défenseur parisien n°87 (Joao Neves) dans la surface de réparation avant le botté du ballon. Toutefois, les Lois du jeu stipulent qu’un »coéquipier du gardien de but sera pénalisé en cas d’empiètement avant que le ballon ne soit en jeu uniquement si l’empiètement a clairement influencé le tireur ou si le joueur qui a commis l’empiètement joue le ballon ou dispute le ballon à un adversaire, empêchant l’équipe adverse de marquer un but ou de se procurer une occasion de but ». La situation d’empiètement ne remplissant ici aucune de ces deux conditions, le pénalty n’aurait pas dû être retiré« , indique la Direction de l’arbitrage dans son communiqué.