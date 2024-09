LOSC / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. En terre nordiste, le PSG voudra réaliser la passe de trois pour passer la trêve internationale en tête de la Ligue 1.

Après ses belles victoires contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec le choc entre Lille à la Décathlon Arena. Les Parisiens voudront réaliser la passe de trois face à un bel adversaire qui a aussi remporté ses deux rencontres en championnat et qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Gonçalo Ramos, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Matvey Safonov et Nuno Mendes. Le coach du PSG pourra compter sur un Bradley Barcola en feu avec déjà trois buts en deux rencontres, ou un Joao Neves à trois passes décisives. Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Lillois et les Parisiens ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire. La semaine passée, le PSG s’était largement imposé contre Montpellier au Parc des Princes. Un score annoncé ici par Popoch. Bravo à lui !