LOSC / PSG – Davide Ancelotti admiratif du travail de Luis Enrique

Avant d’affronter le PSG en Ligue 1, l’entraîneur du LOSC, Davide Ancelotti, s’est exprimé sur cette rencontre et a affiché son admiration pour le travail de Luis Enrique.

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le LOSC au stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Après le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (2-2), le club parisien voudra revenir de son déplacement dans le Nord avec les trois points. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur lillois, Davide Ancelotti, a été interrogé sur cette rencontre. S’il est revenu sur sa première expérience au PSG, en tant que préparateur physique (2012-2013) aux côtés de son père, Carlo Ancelotti, le coach de 37 ans a également loué le travail de Luis Enrique chez les Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Équipe.

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Son expérience au PSG en tant que préparateur physique (2012-2013)

« L’expérience à Paris était très, très positive (…) Il y avait beaucoup de joueurs de talent, mais le PSG n’était pas le PSG d’aujourd’hui. C’était le début d’un nouveau projet qatari. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et j’ai connu beaucoup de professionnels avec qui j’ai gardé une relation, dont Laurent Bonadei, le sélectionneur de l’équipe de France féminine. C’est un club qui est dans mon histoire et qui va toujours rester dans mon histoire. »

Affronter le PSG pour sa première au stade Pierre-Mauroy

« C’est toujours un cadeau de jouer contre le PSG, mais jamais un cadeau de jouer contre le PSG (rires). Mais oui, c’est magnifique. C’est une opportunité magnifique pour nous de pouvoir jouer le premier match à domicile dans un tel match, contre une équipe comme ça. On vit cette expérience comme une très belle opportunité. On sait que c’est très difficile, qu’on doit faire beaucoup de choses bien. »

Son regard sur Luis Enrique

« C’est quelqu’un que j’admire beaucoup, parce qu’il a beaucoup donné au football, pas seulement au PSG. Ce qu’il a construit, c’est admirable. Il a aidé le football français avec le travail qu’il a fait. Pour un jeune entraîneur comme moi, c’est quelqu’un d’admirable, que je regarde beaucoup, dont je veux apprendre. Il est authentique, dans la communication, dans les messages. C’est la qualité la plus importante pour un entraîneur de voir ce qu’il y a derrière, l’humain qu’il y a derrière. »