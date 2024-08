Dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Lille pour son premier choc de la saison. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Après deux victoires convaincantes en deux matches de Ligue 1 contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0), le PSG va jouer son premier choc de la saison avec le déplacement à la Décathlon Arena pour y défier Lille. Une rencontre contre le LOSC, dauphin des Parisiens avec également deux succès en deux rencontres, qui s’annonce passionnante. Le club de la capitale retrouvera deux de ses anciens joueurs, Thomas Meunier et Ethan Mbappé.

A voir aussi : Ethan Mbappé : « Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère »

Au sifflet de quatre matches du PSG la saison dernière

Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Ahmed Taleb officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastien Dechepy et Stéphane Bré. La saison dernière, l’homme en noir de 41 ans avait été au sifflet de quatre matches du PSG, trois de Ligue 1 (Rennes, Monaco et Marseille) et un de Coupe de France (Brest, huitièmes de finale), pour quatre victoires parisiennes. Il a également arbitré à deux reprises Lille, pour un nul et une défaite. En 33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, il a distribué 130 cartons jaunes, quatre cartons rouges et sifflé six penalties.