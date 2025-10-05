LOSC / PSG – Le groupe parisien sans plusieurs cadres

Psg joie
Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le LOSC en conclusion de la 7e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Avant la trêve internationale d’octobre, le PSG voudra finir sur une belle note. Fort d’un succès face au FC Barcelone en Ligue des champions, le club de la capitale compte bien surfer sur cette vague positive pour retrouver son fauteuil de Ligue 1. Pour cela, il faudra venir à bout du LOSC de Bruno Génésio, en conclusion de la 7e journée de championnat. Et au Stade Pierre-Mauroy, Luis Enrique sera privé de nombreux cadres.

Un groupe de 18 joueurs

En effet, six titulaires importants sont absents pour cette rencontre : Marquinhos, João Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. En revanche, le coach parisien pourra s’appuyer sur les jeunes Titis qui ont performé en Catalogne : Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye. Les jeunes Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal sont également convoqués. Des cadres comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha ou encore Bradley Barcola sont présents. Cette rencontre sera l’occasion parfaite pour les remplaçants habituels (Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos) de briller. Voici ci-dessous le groupe de 18 joueurs convoqués par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery
  • Attaquants : G.Ramos, Barcola, Jangeal, Ndjantou, Mbaye
