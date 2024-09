LOSC / PSG – Le groupe parisien avec un retour en défense

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC en conclusion de la 3e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Le PSG s’apprête à disputer son premier choc de cette saison 2024-2025. Opposé au LOSC ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), en conclusion de la 3e journée de Ligue 1, le club parisien aura à coeur de surfer sur sa bonne forme du moment, après ses deux succès probants face au Havre (1-4) et le Montpellier Hérault (6-0). Et ce dimanche matin, l’entraîneur des Rouge & Bleu, Luis Enrique, a dévoilé son groupe de 20 joueurs pour ce déplacement à Lille.

Nuno Mendes absent, Skriniar convoqué

Sans surprise, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos sont absents pour cette rencontre. Incertains en raison d’un syndrome viral, Matvey Safonov et Nuno Mendes sont également forfaits. Ecarté la semaine passée par Luis Enrique, Milan Skriniar fait son retour dans le groupe. En revanche, Danilo Pereira, qui peut toujours se trouver une porte de sortie dans certains championnats (Portugal, Arabie saoudite, Turquie) n’est toujours pas convoqué par le technicien espagnol. Les Titis Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye sont appelés pour cette rencontre. Voici ci-dessous le groupe du PSG convoqué pour cette affiche face au LOSC.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Tenas

: Donnarumma, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho Milieux : F.Ruiz, Doué, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Doué, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola, Mbaye