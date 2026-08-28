LOSC / PSG – Le groupe parisien sans Dembélé et João Neves

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le LOSC en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devra composer sans quelques joueurs.

Quelques jours après son match nul arraché sur la pelouse du Stade Rennais (2-2), le PSG enchaîne avec un deuxième déplacement de suite. En ouverture de la 2e journée de Ligue 1, le club parisien affronte le LOSC au stade Pierre-Mauroy, ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+).

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J.Neves et Dembélé absents, Mayulu présent

Pour ce match, Luis Enrique a une nouvelle fois décidé de ne pas convoquer Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, en instance de départ. Comme prévu, Ousmane Dembélé n’est pas convoqué, lui qui a été mis au repos jusqu’à lundi. De son côté, Nuno Mendes purgera son deuxième match de suspension. Absent du groupe le week-end dernier, Senny Mayulu sera du voyage dans le Nord. En revanche, João Neves n’est pas présent pour ce déplacement, tout comme Quentin Ndjantou. Selon le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, le milieu portugais est absent pour cause de maladie et non de blessure.

Pour le reste, pas de surprise avec les présences des recrues Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres, ainsi que des joueurs cadres tels qu’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué.

Le groupe du PSG

Gardiens : Longoni, Chevalier, Safonov

: Longoni, Chevalier, Safonov Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L.Hernandez, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L.Hernandez, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery

: F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery Attaquants : Kvaratskhelia, F.Torres, Akliouche, Doué, Godts