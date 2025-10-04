LOSC / PSG – Le point médical avec beaucoup d’absents

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique sera une nouvelle fois privé de plusieurs cadres.

Avant la coupure internationale, le PSG doit aborder un autre rendez-vous important. En conclusion de la 7e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu affrontent le LOSC au Stade Pierre-Mauroy. Et comme depuis quelques matches, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs importants.

Six absents pour le déplacement à Lille

En effet, comme lors des derniers matchs, le coach parisien devra composer sans six titulaires. João Neves et Désiré Doué poursuivent leur processus de rééducation. De même pour Ousmane Dembélé, qui s’est rendu à la clinique Aspetar, à Doha, cette semaine. Touché à l’adducteur lors de la victoire face au FC Barcelone, Fabian Ruiz reste en soins, précise le PSG dans son point médical du jour. Absent lors des derniers matches, Marquinhos poursuit ses soins. Enfin, Khvicha Kvaratskhelia continue son travail de récupération suite à une gêne musculaire à l’ischio jambier.

Le point médical du PSG

