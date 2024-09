LOSC / PSG – Les chiffres clés autour de ce choc

Ce dimanche soir, le PSG affronte Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Ce choc, entre le premier et son dauphin, s’annonce prometteur. Quelques chiffres autour de cette confrontation.

Après ses deux premières belles victoires, le PSG joue son premier choc de la saison ce dimanche soir (20h45, DAZN) avec le déplacement à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer de nouveau afin de reprendre la tête du championnat et de rester leader pendant la trêve internationale. Le club de la capitale jouera pour la 14e fois de son histoire au stade Pierre Mauroy. Et le bilan est plutôt positif avec neuf victoires, trois nuls et seulement une défaite. Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, Lille est un adversaire contre qui le PSG aime bien marquer. En effet, il a fait trembler les filets à 21 reprises lors des six derniers matches de Ligue 1 contre les Lillois, soit une moyenne de trois buts par match.

Un 150e but contre Lille ce soir ?

Contre Lille, le PSG voudra poursuivre sa très belle série d’invincibilités à l’extérieur en Ligue 1 qui s’étend à 25 rencontres. C’est un record en France et dans l’histoire du club, font savoir les Rouge & Bleu. Dans les confrontations historiques, ce sera la 103e ce dimanche soir. Le bilan est favorable au PSG avec 44 victoires, 26 nuls et 32 défaites. En marquant ce soir, le PSG inscrirait son 150e but contre un adversaire. Il l’a fait contre seulement cinq équipes, Lyon (172 buts), Saint-Etienne (167 buts), Nantes (161 buts), Lens (159 buts) et Marseille (158 buts).