LOSC / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG se déplace à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront réaliser la passe de trois en ce début de saison. À moins d’une heure de la rencontre, les entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Après ses succès convaincants contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0), le PSG voudra faire la passe de trois lors de son premier choc de la saison et reprendre la tête du championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Matvey Safonov et Nuno Mendes. Malgré cela, Luis Enrique a composé un onze de départ compétitif.

Lucas Beraldo dans le couloir gauche

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma commence dans les buts du PSG. Le gardien italien sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo, qui remplace Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de reconduire celui qu’il avait aligné contre les Montpelliérains avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Enfin, le trio d’attaque sera composé d’Ousmane Dembélé, double passeur contre Montpellier, Marco Asensio en faux numéro 9, et Bradley Barcola, double buteur la semaine dernière. Du côté de Lille, Thomas Meunier débute sur le banc alors qu’Ethan Mbappé n’est pas sur la feuille de match.

Feuille de match Lille / PSG

3 ème journée de Ligue 1 – Stade : Décathlon Arena – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – VAR : Bastien Dechepy et Stéphane Bré