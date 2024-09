Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le LOSC et le PSG s’affronteront en conclusion de cette 3e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu voudront surfer sur leur forme du moment.

Le PSG aura à coeur de conserver sa place de leader avant la trêve internationale de septembre. Opposés au LOSC ce dimanche soir, les Rouge & Bleu doivent s’imposer pour récupérer la première place de Ligue 1. À Lille, Luis Enrique ne devrait pas réserver de grande surprise dans son onze de départ.

À lire aussi : Milan Skriniar présent dans le groupe pour Lille ?

Beraldo ou Pacho sur le côté gauche ?

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. En revanche, le poste de latéral gauche pourrait être occupé par Willian Pacho, selon L’Equipe, Nuno Mendes étant incertain en raison d’un syndrome viral. Achraf Hakimi sera, lui, présent dans son couloir droit. Avec ce réajustement de Pacho à gauche, Lucas Beraldo pourrait retrouver une place dans l’axe central aux côtés de son compatriote Marquinhos. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves pourraient une nouvelle fois être alignés ensemble comme face au MHSC la semaine passée. De même pour le trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Bradley Barcola.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. Avec la possible absence de Nuno Mendes, Lucas Beraldo pourrait débuter dans le couloir gauche, laissant ainsi l’axe de la défense à Willian Pacho. Autre incertitude, la titularisation ou non de Fabian Ruiz en lieu et place de João Neves.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Pacho – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Asensio, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Pacho – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Asensio, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo (ou Nuno Mendes) – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves (ou F.Ruiz) – Dembélé, Asensio, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo (ou Nuno Mendes) – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves (ou F.Ruiz) – Dembélé, Asensio, Barcola Le XI probable du LOSC : Chevalier – Mandi (ou Tiago Santos), Diakité, Alexsandro – André (c), Haraldsson – Meunier, Zhegrova, Sahraoui (ou Cabella), Gudmundsson – J.David

Les compositions probables LOSC / PSG (L’Equipe)