LOSC / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. L’occasion pour Luis Enrique de faire jouer la concurrence.

Après le match nul arraché sur la pelouse du Stade Rennais (2-2), le PSG enchaîne avec un nouveau déplacement en Ligue 1. Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale se déplace sur la pelouse du LOSC, en ouverture de la 2e journée de championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans quelques joueurs. Si Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont en instance de départ et ne seront pas convoqués, Ousmane Dembélé manquera également à l’appel après avoir été laissé au repos par le club. De son côté, Nuno Mendes purgera son deuxième match de suspension.

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Une première titularisation pour Ferran Torres

Dans les buts, Matvey Safonov sera titulaire. L’Équipe opte pour une défense composée de Warren Zaïre-Emery et Lucas Digne au poste de latéraux, ainsi que de Marquinhos et Willian Pacho dans l’axe central. Dans l’entrejeu, Vitinha pourrait laisser sa place à Lucas Beraldo. Le Brésilien serait accompagné de João Neves et Fabian Ruiz, selon le quotidien sportif. En attaque, Ferran Torres pourrait connaître sa première titularisation. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont pressentis pour accompagner l’Espagnol. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. En défense, Achraf Hakimi pourrait être titulaire, permettant ainsi à Warren Zaïre-Emery d’être aligné dans l’entrejeu. De son côté, Vitinha pourrait débuter au milieu de terrain, d’après le journal francilien.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Digne – J.Neves, Beraldo, F.Ruiz – Doué, F.Torres, Kvaratskhelia

(L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Digne – J.Neves, Beraldo, F.Ruiz – Doué, F.Torres, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Digne – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, F.Torres, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Digne – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, F.Torres, Kvaratskhelia Le XI probable du LOSC : Özer – T.Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – E. Mbappé, Haraldsson, Önal – Giroud (c)

Les compositions probables de LOSC / PSG (L’Équipe)

Les compositions probables de LOSC / PSG (Le Parisien)