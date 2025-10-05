LOSC / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – avec pour ambition de retrouver sa place de leader en Ligue 1.

Après sa victoire face au FC Barcelone à Montjuïc (1-2), le PSG compte bien prolonger le plaisir ce dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy. En conclusion de la 7e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du LOSC (20h45 sur Ligue 1+) avec pour ambition de retrouver leur place de leader juste avant la coupure internationale. Mais une nouvelle fois, le coach parisien, Luis Enrique, devra composer avec de nombreuses absences. En effet, les cadres Marquinhos, Fabian Ruiz, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ne seront pas aptes pour cette affiche du championnat.

Mayulu dans l’entrejeu, G.Ramos en attaque

Mais comme à son habitude, le technicien espagnol saura concocter une équipe compétitive sur le terrain. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier, qui fera son retour sur ses terres deux mois après son transfert à Paris. En défense, Achraf Hakimi pourrait enchaîner tout comme Illia Zabarnyi. L’Ukrainien devrait être accompagné de Lucas Beraldo en charnière centrale. Lucas Hernandez pourrait, lui, occuper le poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, un trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Senny Mayulu est pressenti, selon L’Equipe. Enfin, pour l’attaque, le quotidien sportif opte pour un trident Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ quasiment identique à une exception près, la titularisation de Bradley Barcola sur l’aile gauche de l’attaque en lieu et place du Titi.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Lee, G.Ramos, Mbaye

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Lee, G.Ramos, Barcola

Le XI probable du LOSC (L'Equipe) : Özer – T.Santos, Ngoy, Mbemba, Perraud – Mukau, Bentaleb, André (c) – Haraldsson, Giroud, Fernandez-Pardo

Le XI probable du LOSC (Le Parisien) : Özer – T.Santos, Ngoy, Mbemba, Perraud – André (c), Bouaddi – Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia – Igamane

