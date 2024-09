LOSC / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Pour son dernier match avant la trêve, le PSG s’est imposé contre Lille ce dimanche soir (1-3). Durant cette rencontre, Vitinha et Bradley Barcola ont encore brillé alors que Lucas Beraldo a été en difficulté dans son couloir gauche.

Pour son premier choc de la saison, le PSG a répondu présent contre Lille sur la pelouse de la Décathlon Arena. S’il s’est fait quelques frayeurs, le club de la capitale a réussi à ouvrir le score sur un penalty de Vitinha. Le Portugais n’a pas tremblé au moment de tromper Chevalier. Sur l’action qui a amené le penalty, Ousmane Dembélé a encore fait preuve de vista pour effacer ses adversaires et provoquer la faute du défenseur lillois. S’il doit encore s’améliorer dans la finition, il a encore apporté énormément de danger sur son côté droit. Il a aussi été intéressant au poste de numéro 9, lorsque Marco Asensio est sorti. Une nouvelle fois placé dans un rôle de faux numéro 9, l’international espagnol a été solide et intéressant dans son jeu dos au but et ses déviations subtiles, comme pour le but de Bradley Barcola. L’international français, qui a marqué son quatrième but en trois rencontres disputées cette saison, a de nouveau été très intéressant contre Lille. Il a réussi à faire des différences avec ses accélérations, et il semble avoir bien travaillé sa finition ces derniers mois.

Beraldo en difficulté dans son couloir gauche

Titulaire au milieu de terrain, Vitinha a encore réalisé une très belle performance, ponctuée par son but sur penalty. Il a encore une fois été la rampe de lancement du jeu parisien et a aussi répondu défensivement. A ses côtés, Warren Zaïre-Emery a fait du Zaïre-Emery alors que Joao Neves a été un peu plus en difficulté. Titulaire dans le couloir gauche de la défense en l’absence de Nuno Mendes, Lucas Beraldo a été en très grande difficulté en première période, se faisant souvent passer par son adversaire direct. Il ne semblait pas savoir où se placer. Si c’était un tout petit peu mieux en seconde période, il faudra qu’il s’améliore fortement s’il doit de nouveau suppléer l’international portugais. Enfin, Gianluigi Donnarumma a aussi été brillant ce soir, réalisant plusieurs parades importantes.