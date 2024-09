LOSC / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1 (1-3). Une rencontre durant laquelle le trio offensif a brillé, tout comme Vitinha. Lucas Beraldo a été plus en difficulté.

Pour son premier choc de la saison, le PSG se déplaçait à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Et les Parisiens ont remporté leur troisième match en autant de journées de championnat pour prendre seuls la tête du classement. Ce succès a encore été marqué par une très belle prestation de Bradley Barcola, auteur de son quatrième but en trois matches, soit autant que sur toute la saison dernière de Ligue 1. L’international français a obtenu les meilleures notes dans l’Equipe et Le Parisien. Pour le quotidien sportif, c’est un 8. « La question désormais est de savoir où il s’arrêtera : 6 buts sur ses 6 derniers matches de L1. L’ex-Lyonnais prend une dimension assez exceptionnelle en cet été 2024. Son but sur sa spéciale traduit sa maitrise totale du geste. L’ailier n’a pas tout réussi dans le un contre un mais la manière dont il inspire la crainte dit tout de son statut nouveau. Avec un peu plus d’efficacité – frappe après petit pont (54e) -, il peut finir avec un doublé. » Pour le quotidien francilien, c’est un 7. « En l’espace de trois journées, il a déjà atteint son nombre de buts inscrits la saison passée en Ligue 1 (4)… La statistique dit tout des nouvelles responsabilités de l’ailier, beaucoup plus efficace devant le cadre, qu’il a trouvé d’un enroulé digne de Thierry Henry. Tout n’a pas été parfait pourtant avec une entame timide, imprécise (30e). Mais après son but, il a élevé le curseur dans l’intensité. Pas loin du doublé (54e) après avoir placé un petit pont. »

Lucas Beraldo en souffrance dans le couloir gauche

Les deux quotidiens ont aussi aimé les prestations de Marco Asensio et Ousmane Dembélé, qui obtiennent un sept. Pour Vitinha, auteur de l’ouverture du score, L’Equipe et le Parisien ne sont pas d’accord. Le premier cité donne un cinq au numéro 17 du PSG alors que le second offre un 7,5. En ce qui concerne les déceptions de cette rencontre, les deux quotidiens s’accordent à dire que Lucas Beraldo a été en difficulté avec une note de 4. Pour l’Equipe, « le Brésilien a été aligné latéral malgré ses limites connues. Elles se sont confirmées : le LOSC est souvent passé sur son côté et/ou dans son dos. Zhegrova lui a causé des suées, jusqu’à ce que Neves vienne l’épauler. Fragilisé, il a connu du déchet à la relance même s’il initie le 2e but (36e). » Pour Le Parisien, « titulaire en l’absence de Nuno Mendes, le Brésilien a de nouveau étalé ses lacunes à un poste de latéral gauche qui ne lui convient pas. Il avait un client face à lui, Zhegrova, qui l’a mis à mal dans le un contre un (13e, 23e). Souvent pris de vitesse, il est d’ailleurs sanctionné pour un tirage de maillot (24e). Sur le but, sa responsabilité est engagée puisqu’il monte sur le Kosovar avant de le lâcher. Avec le ballon, quelques bons décalages trouvés mais aussi des relances ratées. » Le quotidien sportif n’a aussi pas aimé le match de Joao Neves avec un 4. « Aligné de nouveau en relayeur, le Portugais a éprouvé des difficultés face au pressing lillois. Balle au pied, à l’exception d’une ou deux inspirations, il a eu du mal à avoir une influence durable. Sa relation technique avec Vitinha est prometteuse mais demande encore à être travaillée. »