LOSC / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a concédé le nul dans les dernières minutes sur la pelouse du LOSC (1-1). Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper la tête du classement avant la trêve internationale.

Malgré une cascade de blessures et une équipe rajeunie au coup d’envoi, le PSG occupe la tête du classement à l’issue de cette 7e journée de Ligue 1. Face au LOSC, les champions en titre peuvent même avoir des regrets. Après l’ouverture du score sublime de Nuno Mendes, les Parisiens ont vu un ancien Titi, en la personne d’Ethan Mbappé, égaliser en fin de rencontre (1-1). Malgré un manque d’automatismes, l’équipe de Luis Enrique a tenu tête au LOSC.

L.Hernandez et Pacho en patron, première titularisation convaincante de Ndjantou, Chevalier pas décisif

Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Lucas Hernandez retrouve des sensations et reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe. « Dans la continuité de son début de saison, il est apparu saignant et a livré un match plein. Il sauve dans sa surface à deux reprises devant Meunier (23e, 32e). Il est régulièrement allé apporter le surnombre dans les 20 derniers mètres adverses. » Pour sa première titularisation, Quentin Ndjantou récolte la note de 6/10 dans le quotidien sportif : « Après une première apparition en Ligue 1, puis une en Ligue des champions, il a connu sa première titularisation. Il a largement répondu aux attentes de son entraîneur, ne s’est jamais caché et a rendu une copie très propre. » En revanche, Bradley Barcola a une nouvelle fois déçu dans la finition. « Il y a tout ce qu’il fait de bien jusqu’aux derniers mètres : des appels tranchants, de la vitesse, des contrôles de classe, des dribbles réussis… Mais tout est trop souvent gâché par une finition décevante lors de ses dernières sorties. L’international français a eu trois occasions (43e, 49e, 56e) et devait marquer », regrette L’E qui lui donne la note de 4/10.

Seul rescapé au coup d’envoi du onze victorieux en finale de C1, Willian Pacho continue d’enchaîner les prestations solides. « L’Équatorien a livré un duel de costauds avec Giroud et le résultat final penche largement en sa faveur. Très solide, il n’a laissé que de rares miettes au meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Malheureusement, il se fait mystifier par Mbappé sur le but lillois (1-1, 85e) », analyse Le Parisien qui lui octroie la note de 6.5/10. De son côté, Gonçalo Ramos continue de décevoir dans la peau d’un titulaire et reçoit la note de 2.5/10 de la part du quotidien francilien. « Seulement 8 ballons touchés en première période… Inexistant à la pointe de l’attaque, le Portugais a livré un match fantomatique. On en attend beaucoup plus, même si le manque de repères lié aux nombreuses absences n’a pas dû favoriser sa performance. » Enfin, Lucas Chevalier n’a pas su se montrer décisif sur l’une des rares frappes cadrées des Lillois (4/10). « De retour dans son jardin, l’enfant du Losc n’a pas réussi à se détendre suffisamment sur le tir de Mbappé qui égalise pour les Dogues (1-1, 85e). Sans doute un peu masqué par Beraldo, il n’avait presque rien eu à faire avant cela, hormis une frappe de Bentaleb (47e). Son bilan est forcément décevant. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 4, Beraldo 5, Pacho 6, L.Hernandez 7 – Mayulu 5, Lee 5, Ndjantou 6 – Mbaye 6, Ramos 3, Barcola 4 / Luis Enrique 6

