LOSC / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Un PSG orgueilleux a arraché le match nul sur la pelouse du LOSC (2-2). Si Vitinha a sonné la révolte parisienne, la défense parisienne a une nouvelle fois affiché une grande fébrilité.

Comme face au Stade Rennais la semaine passée, le PSG a montré sa haine de la défaite. Mené 2-0 avant le temps additionnel, le club de la capitale a arraché un match nul inespéré sur la pelouse du LOSC (2-2). Pour cela, le double champion d’Europe en titre a pu compter sur la réaction d’orgueil de Vitinha.

Vitinha en sauveur, une défense fébrile

Buteur et passeur décisif, le milieu portugais a sonné la révolte parisienne et reçoit la note de 7/10 dans L’Équipe : « Avant le temps additionnel, il a été dans la lignée de son début de saison mièvre. Placé plus haut que d’habitude pour compenser le forfait de João Neves, le Portugais a tenté une frappe (31e), beaucoup couru et touché presque autant de ballons qu’un soir normal, avant de retrouver sa fonction de sentinelle après la sortie de Beraldo (63e), d’aspirer encore plus de ballons et de frapper plus près de la cible (67e) jusqu’à trouver du gauche, en toute fin de rencontre (90e + 1), une lucarne qui a retourné le match. Derrière, c’est encore lui qui a centré pour la tête de Marquinhos sur l’égalisation, à l’ultime seconde : un but, une passe décisive. Pas mal pour un milieu dans un soir moyen ! », De son côté, le capitaine du PSG obtient la note de 6/10 dans Le Parisien : « Surpris par l’appel d’Haraldsson qui amène l’ouverture du score (21e, 1-0), le capitaine parisien a redressé la barre ensuite. Il offre l’égalisation à son équipe en venant placer sa tête au bout du temps additionnel (2-2, 90 + 5e). »

En revanche, en défense, le PSG a affiché une grande fébrilité à l’image de Warren Zaïre-Emery, titularisé à un poste inhabituel de latéral gauche. « Titulaire surprise à gauche (Digne et L. Hernandez sur le banc), il a souffert pour trouver ses repères et la bonne distance au marquage. Mbappé et Tiago en ont profité. Il n’a pas réussi grand-chose, mais aurait sans doute préféré être au milieu, où il évolue à la fin et rate un but de peu (88e) », rapporte le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 3/10. En attaque, Désiré Doué n’a pas affiché son meilleur visage et récolte la note de 3/10 dans le journal francilien. « Hormis un bon mouvement à la 27e minute pour offrir une position de frappe à Ruiz, le numéro 14 n’a jamais pesé. Logiquement remplacé dès la pause par Kvaratskhelia. »

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 4 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Pacho 4, Zaïre-Emery 3 – Vitinha 7, Beraldo 3, F.Ruiz 5 – Akliouche 4, Torres 3, Doué 5 (Kvaratskhelia 4) / Luis Enrique 4

(L’Équipe) : Safonov 4 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Pacho 4, Zaïre-Emery 3 – Vitinha 7, Beraldo 3, F.Ruiz 5 – Akliouche 4, Torres 3, Doué 5 (Kvaratskhelia 4) / Luis Enrique 4 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Pacho 3.5, Zaïre-Emery 4 – Vitinha 7, Beraldo 3.5, F.Ruiz 5.5 – Akliouche 4.5, Torres 5, Doué 3 (Kvaratskhelia 5)