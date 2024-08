Demain soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait apporter quelques changements par rapport à son onze contre Montpellier.

Sur la pelouse de la Decathlon Arena, le PSG voudra poursuivre son beau début de saison et s’offrir un troisième succès en trois rencontres contre Lille demain soir afin de passer la trêve internationale en tête de la Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Lillois, Luis Enrique devra se passer de Gonaçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Il pourrait aussi devoir se passer de Matvey Safonov et Nuno Mendes. Les deux joueurs, absents de l’entraînement ce matin en raison d’un syndrome viral, sont en effet incertains pour le choc contre le LOSC.

Neves ou Ruiz au milieu de terrain ?

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma devrait tenir les cages du PSG. Selon Le Parisien, il devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et William Pacho en défense centrale. Pour le poste de latéral gauche, cela dépendra de l’état de santé de Nuno Mendes. Une décision devrait être prise demain matin avant le départ des Parisiens vers le nord de la France sur un éventuel forfait. S’il est apte, il sera titulaire. Sinon, ce sera Lucas Beraldo. Pour le milieu de terrain, deux joueurs semblent être assurés de débuter, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Pour le troisième spot, cela devrait se jouer entre Joao Neves, performant depuis son arrivée à Paris, et Fabian Ruiz. Enfin, le coach du PSG devrait aligner la même attaque que contre Montpellier, avec Ousmane Dembélé à droite, Bradley Barcola à gauche et Marco Asensio en faux numéro 9.