Lourde défaite de l’Équateur de Pacho contre la Corée du Sud 

Ce jeudi après-midi, l’Équateur de Willian Pacho affrontait la Corée du Sud en match amical. Et la sélection du défenseur du PSG a lourdement chuté contre les Coréens (3-0).

La première trêve internationale de la saison 2026-2027 a ouvert ses portes lundi. Ce jeudi, plusieurs joueurs du PSG seront ou ont été sur les terrains avec leurs sélections nationales respectives. Le premier à fouler la pelouse était Willian Pacho. Le défenseur central affrontait la Corée du Sud avec l’Équateur ce jeudi après-midi pour le compte d’un match amical.

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Willian Pacho titulaire et capitaine

Le numéro 51 du PSG était titulaire et capitaine lors de cette rencontre contre les Coréens. Après son élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde, la sélection équatorienne a changé de sélectionneur. C’est désormais Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG (2007-2008, 28 matches, deux buts), qui a pris les rênes de la Tri. Et pour son premier match à la tête de la sélection sud-américaine, cela ne s’est pas passé comme il le souhaitait. Les Équatoriens ont en effet été surclassés par la Corée du Sud (3-0). Hyeon-Gyu Oh (54e), Heung-Min Son (58e) et Dong-Gyeong Lee (86e) ont offert un large succès à la Corée du Sud. Willian Pacho a joué les 90 minutes de la rencontre. Le défenseur central jouera un dernier match lors de cette trêve, le 1ᵉʳ octobre contre le Japon, toujours en amical.